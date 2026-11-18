План по отбору на военную службу по контракту на 2026 год выполнен на 89,3%, а план отбора в войска беспилотных систем — на 98,7%. Об этом ТАСС, говоря о реализации задач министра обороны, поставленных на расширенном заседании коллегии Минобороны в декабре 2025 года, заявил замминистра обороны — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин.

«На сегодняшний день план по отбору на военную службу по контракту на 2026 год выполнен на 89,3%, а план отбора в войска беспилотных систем — на 98,7%», — сказал он.

Горемыкин отметил, что основная система комплектования ВС РФ личным составом — пункты отбора на военную службу по контракту, и их сеть непрерывно развивается.

Ранее срочники из Иркутской области отправились к местам прохождения службы со сборного пункта. Всего этой осенью ряды Вооруженных Сил России пополнят свыше 2,2 тысячи наших земляков.