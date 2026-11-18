Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области приняли закон о льготных тарифах на вывоз твёрдых коммунальных отходов. Инициатором законопроекта выступил губернатор региона Игорь Кобзев. Новые правила начнут действовать с 1 января 2027 года.

«Обращение с отходами – базовая услуга, от которой зависит в том числе и санитарное благополучие. Новый закон позволит защитить население от резкого роста тарифов на вывоз ТКО», – отметил Игорь Кобзев.

Согласно закону, если общий размер платы за коммунальные услуги вырастет выше предельных индексов, установленных правительством России, региональные власти смогут установить для населения тариф на вывоз мусора ниже экономически обоснованного уровня.

Разницу в доходах региональным операторам компенсируют за счёт субсидий из областного бюджета. Выплаты будут осуществляться в соответствии с бюджетным законодательством.