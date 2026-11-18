Ритейлер "М.Видео" запускает пилотный проект под отдельным брендом "М.Мебель", который позволит компании выйти на рынок дизайна интерьеров. Суть инициативы заключается в создании внутри действующих магазинов сети зон (шоурумов) с готовыми интерьерными решениями.

В этих пространствах будут представлены комплексные проекты для дома, объединяющие бытовую технику, электронику, мебель и технологии от локальных поставщиков. Профессиональные дизайнеры-планировщики будут помогать клиентам подбирать обстановку с учетом особенностей конкретного помещения, потребностей и бюджета.

Первые четыре шоурума площадью до 200 кв. м начнут работу уже в ноябре. Пилотные площадки откроются в действующих магазинах сети в Москве, Адлере, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Для реализации проекта компания уже подала заявку на регистрацию отдельного товарного знака "М.Мебель". Полноценный старт продаж и открытие пространств для клиентов запланированы до конца ноября.