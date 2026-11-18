В Ленинском округе Иркутска завершили создание нового общественного пространства – «Сквера Будущего». Его обустроили на пересечении улиц Баумана, Ярославского и 18-го Советского переулка в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Готовность территории проверил мэр города Руслан Болотов, который также встретился со студентами и преподавателями расположенных поблизости учебных заведений.

«Во всех районах Иркутска стараемся комплексно подходить к благоустройству. Не только создаём общественные пространства, строим социальные объекты, но и обновляем примыкающие к ним улицы, тротуары», – отметил Руслан Болотов.

Инициаторами проекта в прошлом году выступили учащиеся медицинского колледжа железнодорожного транспорта, Иркутского техникума речного и автомобильного транспорта и аграрного техникума. Их предложение поддержали более 17 тысяч жителей города, после чего в 2026 году на месте пустыря начали создавать новую зону отдыха.

В сквере оборудовали амфитеатр со сценой и навесами, детскую игровую площадку, спортивную зону с тренажёрами. Также установили скамейки, информационные стенды, освещение и проложили кабельную линию. На территории высадили деревья и кустарники.