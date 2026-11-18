Почти каждый второй родитель, чей ребёнок пользуется банковской картой и онлайн-банком, предоставил ему эти инструменты уже в 8–10 лет — такие данные показал опрос, проведённый ВТБ. Молодые родители 25–34 лет почти вдвое чаще открывают доступ к картам и онлайн-банку детям 6–7 лет, чем родители старшего возраста.

Детская банковская карта есть хотя бы у одного ребёнка 6–14 лет в 62% опрошенных семей. Среди детей 6–7 лет карта есть у каждого десятого, в 8–10 лет — у каждого пятого, в 11–14 лет — у 38%. Банковским приложением для детей пользуется каждая третья семья с детьми этого возраста.

Среди причин, по которым родители дают ребёнку карту и онлайн-банк, опрошенные называли возможность самостоятельных покупок (58%), обучение обращению с деньгами (55%) и удобство переводов от родителей (51%). Также упоминались контроль за тратами (39%), психологический комфорт ребёнка среди сверстников (35%) и отказ от наличных (33%).

Родители 25–34 лет в этой возрастной категории дают карту и доступ в онлайн-банк 6–7-летним детям почти в два раза чаще (48%), чем родители старшего возраста в среднем (28%).

За девять месяцев 2026 года дети 6–8 лет совершали в среднем 6 покупок в месяц со средним чеком около 1300 рублей, а дети 9–13 лет — 11 покупок со средним чеком около 2000 рублей. Основные траты обеих групп приходятся на продуктовые магазины, кафе и закусочные; у детей 9–13 лет также заметна доля маркетплейсов — 7% против 2,9% у младшей группы — и общественного транспорта.