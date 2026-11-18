Октябрь 2026 года стал переломным для российского рынка недвижимости: спрос на вторичное жилье впервые с начала года пошел на спад. По данным "Авито Недвижимости", количество сделок сократилось на 2,2% в годовом выражении, до 135,1 тыс. договоров. В Москве падение оказалось еще более резким — на 19%, сообщает "Коммерсант".

Причины стагнации

Эксперты называют две главные причины: заградительные ставки по ипотеке и завышенные ожидания продавцов. Стоимость кредитов на готовое жилье держится на уровне 18,7% с июля, что делает покупку недоступной. При этом собственники не готовы снижать цены: в среднем по России "квадрат" подорожал на 5% (до 159 тыс. руб.), а в Санкт-Петербурге — на 20%.

Дисбаланс рынка

Предложение на рынке сократилось на 19–30% из-за вымывания доступных объектов в предыдущие месяцы. Сейчас продавцы выставляют неликвидные квартиры по завышенным ценам, а хорошие лоты уходят быстро. Собственники, которые раньше рассматривали недвижимость как инвестицию, теперь уходят в другие активы — покупают жилье в регионах подешевле или машино-места.

Сравнение с новостройками

На первичном рынке ситуация еще хуже: падение продаж в октябре достигло почти 30%. Эксперты отмечают, что льготная ипотека на новостройки фактически убита, и спрос сместился в сторону готового жилья, но и там он уперся в "ценовой потолок".

Прогноз

До конца года эксперты не ждут существенного оживления. Хотя годовая статистика может показать рост числа сделок на 25% (эффект низкой базы прошлого года), в моменте активность останется низкой из-за отсутствия драйверов спроса.