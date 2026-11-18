В Евросоюзе предварительно одобрен 22-й санкционный пакет против российской экономики. По словам аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой, он оказался не менее жестким, чем предыдущие. При этом принципиально новых ограничений не предусмотрено.

«Ограничения коснулись 49 небольших региональных банков. Также ограничительные меры распространяются на 15 НПЗ, подконтрольных крупнейшим вертикально интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК)», — отметила эксперт.

Мильчакова также обратила внимание на позицию Словакии, которая выступила против отказа от российских энергоносителей уже в начале 2027 года. В связи с этим страна подала иск в суд ЕС.

«Иных возможностей выгодно импортировать энергоресурсы у этого государства нет», — пояснила аналитик.

По оценке эксперта, санкции в отношении нефтеперерабатывающих заводов направлены на то, чтобы сорвать «дизельную» сделку между Россией и США, а также осложнить поставки нефтепродуктов из Индии, Турции и Китая. Эти страны поставляют в Европу топливо, произведенное из российской нефти.

При этом существенного влияния на экономику России новые ограничения не окажут. Как отметила Мильчакова, значимость Евросоюза как торгово-экономического партнера России существенно ослабла.

«Импорт из нее в дружественные государства продолжится, несмотря на усилия Брюсселя», — подчеркнула эксперт.

Рыночная динамика также не показала негативной реакции на новые ограничения. Акции «Газпром нефти», под контролем которой находятся Московский и Омский НПЗ, 17 ноября отыграли негатив и выросли наравне с рынком — на 0,24%.

Рубль с начала текущей недели подорожал по отношению к доллару на 1%, а к евро укрепился на 0,9%.