Самолету компании «ЮТэйр» пришлось сегодня дважды лететь из Братска в Иркутск. Первый рейс не удалось выполнить из-за непогоды, сообщает пресс-служба братского аэропорта.

«В 7:04 ATR 72, выполнявший заказной рейс, с 27 пассажирами на борту вылетел в сторону областного центра, но из-за погодных условий Иркутска был вынужден вернуться обратно», – пояснили в авиаузле.

Посадка состоялась в 9:06. На время ожидания пассажиров разместили в аэровокзале и предоставили горячее питание. В 11:55 самолет отправился в Иркутск во второй раз.