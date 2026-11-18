В Иркутской области в этом году наблюдалась повешенная активность медведей, что вызвало тревогу у местных жителей. Боязнь встретиться с хищниками стала причиной трагедии. Подробности рассказали в прокуратуре региона.

По версии следствия, мужчина в конце минувшего лета вместе со своим родственником отправился на рыбалку на Лену. Для защиты от нападения медведей он прихватил с собой ружье.

Проплывая по реке, в кустах на берегу он увидел силуэт, напоминающий медведя. Испугавшись, мужчина один раз выстрелил из ружья. Заметив в кустах движение, он выстрелил еще раз. После этого раздался крик.

Когда рыбак подплыл к берегу, он заметил женщину, рядом с которой на земле лежало тело мужчины. О произошедшем обвиняемый сообщил сотрудникам полиции: он пояснил, что случайно убил человека.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.