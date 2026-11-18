Сегодня в Иркутской области отмечается мощный снегопад, и как следствие – повышенная аварийность на дорогах. На одной из трасс случилась массовое ДТП – столкнулись сразу три машины. Подробности рассказали в региональной полиции.

Инцидент произошел на 1770-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» вблизи деревни Худорожкина Черемховского района. Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Тойота Витц», двигаясь со стороны Иркутска в сторону Красноярска, выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком с полуприцепом «Шмитц Каргобулл» и автомобилем «Тойота Ноах».

В результате ДТП от полученных травм скончалась 62-летняя женщина – водитель автомобиля «Тойота Витц». По факту инцидента организована проверка.