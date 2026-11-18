В Иркутской области намерены ввести послабления по отстрелу медведей – обращение хотят направить в Минприроды РФ при поддержке Красноярского края. Соответствующие изменения обсудили в региональном Заксобрании.

«Предлагается закрепить упрощенный механизм оформления вынужденного отстрела при угрозе жизни людей и порядок фиксации факта отстрела для исключения злоупотреблений. Кроме того, предложено исключить бурого медведя из системы лимитирования в регионах с их высокой численностью», – отметили в ЗС.

Также хотят увеличить срок действия разрешения на добычу медведя с 30 до 90 календарных дней, чтобы охотники не дробили сезон и не подавали заявки повторно. Предполагается, что эти меры позволят оперативно реагировать на угрозу и повысить эффективность управления охотничьими ресурсами.

Напомним, накануне в Минприроды разрешили отстреливать до 30% хищников в каждом регионе. Раньше для каждого субъекта отдельно рассчитывали допустимый годовой объем добычи медведя – диапазон от 5% до 30% популяции.