В Иркутской области приняли проект бюджета на 2027 год и плановый период до 2028–2029 годов. Об этом сообщили в региональном Заксобрании.

Работа над ним продолжится, поправки к соответствующему проекту закона примут не позднее 4 декабря. Как отметила министр финансов Приангарья Екатерина Багайникова, приоритетами на предстоящий год по-прежнему являются социальное благополучие жителей Иркутской области, реализация национальных проектов, сохранение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы.

Доходы на 2027 год запланированы в объеме 255,2 млрд рублей, расходы – 281,5 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы составят, по предварительным расчетам, 254,7 млрд рублей.

В структуре расходов большую часть занимают затраты на финансирование социальной сферы. В 2027 году на эти цели предусмотрено 187,6 млрд рублей, или 66,7%. На социальные выплаты и меры социальной поддержки участникам СВО и членам их семей на 2027 год заложено 9,3 млрд рублей.

«Очевидно, что необходимо активнее работать над увеличением доходной базы региона. Мы видим, что темпы роста доходов областного бюджета остаются достаточно сдержанными. При этом ситуация в муниципальных образованиях различается: в одних наблюдается положительная динамика, в других рост доходов практически не прослеживается. К каждому такому случаю нужно подходить индивидуально: анализировать причины, оказывать необходимую помощь муниципалитетам», – прокомментировал спикер ЗС Александр Ведерников.

Кроме того, в течение года планируют вернуться к вопросу сокращения нецелевых межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям и продолжить работу над совершенствованием этой системы.