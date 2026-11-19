Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 ноября: 10 199,6299 руб/1 г золота и 126,1000/1 г серебра

ЦБ РФ с 19 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 199,6299 руб.

1 грамм серебра - 126,1000 руб.

1 грамм платины - 3 799,1201 руб.

1 грамм палладия - 2 608,0000 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 81,2997 р. (0,79%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4300 р. (0,34%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 80,2401 р. (2,07%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 11,1101 р. (0,42%) .

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