К текущему утру стало известно следующее: Путин, Трамп и Си Цзиньпин встретились на полях саммита и пожали друг другу руки, Крымский мост снова атаковали ВСУ, Минтруд назвал средний размер пенсии по старости на следующий год, а в Иркутской области приняли проект бюджета на 2027-й. Подробнее – в обзоре СИА.

Фото: пресс-служба Кремля

Фото: пресс-служба Кремля

Встреча лидеров

Президент России Владимир Путин, глава США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретились и поприветствовали другу друга, пожав руки, на полях саммита АТЭС в Китае. После пленарного заседания пройдет двухсторонние переговоры лидеров РФ и Америки. В четверг же, 19 ноября, состоится первая в истории встреча главных представителей трех государств.

Атака моста

ВСУ снова атаковали Крымский мост. «В результате очередной атаки на Крымский мост движение временно перекрыто. Все ответственные службы находятся на рабочих местах. Проводится оценка причиненного ущерба», – сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Средняя пенсия

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал, сколько составит средний размер пенсии по старости в 2027 году. «Размер прибавки индивидуален и зависит от пенсионного стажа: в среднем страховые пенсии по старости суммарно увеличатся на 2,6 тыс. руб. и составят в 2027 году 29,9 тыс. руб.», – заявил глава ведомства.

Бюджет региона

В Иркутской области приняли проект бюджета на 2027 год и плановый период до 2028–2029 годов. Доходы на 2027 год запланированы в объеме 255,2 млрд рублей, расходы – 281,5 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы составят, по предварительным расчетам, 254,7 млрд рублей. В структуре расходов большую часть занимают затраты на финансирование социальной сферы. В 2027 году на эти цели предусмотрено 187,6 млрд рублей, или 66,7%. Корректировки проекта продолжатся.

Пожар в кафе

Пожар произошел накануне в центре Иркутска. Пламя охватило кафе с открытой кухней «Дядя Ваня», расположенное на улице Партизанской. «На месте работали 12 пожарных и 3 автоцистерны. Пламя ликвидировали на 10 квадратных метрах. Спасены три человека», – пояснили в МЧС. Дознаватели устанавливают причины произошедшего.