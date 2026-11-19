Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на Уральском форуме недвижимости заявил, что массовые программы льготной ипотеки признаны неэффективными. По его словам, они привели к обратному эффекту: вместо повышения доступности жилья цены на недвижимость выросли в два раза, обогнав рост доходов населения, сообщает ТАСС.

"История с льготной ипотекой — это уже пройденный этап. Эта история сделала жилье менее доступным для граждан. Второй раз, я думаю, на эти грабли никто наступать не собирается", — заявил Тремасов.

Новый курс

Центробанк выступает за адресную поддержку. В противном случае льготная ипотека оплачивается высокими ставками для тех, кто не может претендовать на субсидии. Массовые программы привели к дисбалансу на рынке, и регулятор больше не намерен их поддерживать.

Новые правила

После отмены массовой льготной ипотеки под 8% (в июле 2024 года) остались только адресные программы:

Семейная ипотека: С 1 октября 2026 года ставка привязана к числу детей (от 2% до 10% в зависимости от региона и состава семьи).

IT-ипотека, Дальневосточная и Арктическая ипотека: Продолжают действовать.

Срок: Минфин ограничил действие льготной ставки 15 годами.

Семейная ипотека была продлена до 2030 года по поручению президента, но теперь доступна только семьям с детьми до 6 лет или воспитывающим ребенка с инвалидностью.