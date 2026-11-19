В Иркутской области объявлен тендер на капитальный ремонт стратегической трассы Тайшет – Чуна – Братск. Начальная стоимость контракта составляет 1,29 млрд рублей. Работы пройдут на участке с 46-го по 58-й километр, общая протяженность которого составляет 11,9 км. Заказчиком выступает областная дирекция по строительству и эксплуатации дорог, сообщает портал RosTender.info.

Проект предусматривает полное восстановление дорожного полотна, систем водоотвода и обустройство обстановки дороги. Отдельным пунктом значится ремонт моста через реку Ерчем на отметке 50+900 км. На время реконструкции моста транзитный транспорт направят по временной объездной дороге.

Подрядчику предстоит выполнить работы в сжатые сроки: после заключения контракта работы должны быть полностью завершены до 30 сентября 2028 года. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 2 декабря 2026 года.