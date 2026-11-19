Российский фондовый рынок не смог удержать утренний оптимизм и завершил основную сессию в "красной зоне". Индекс МосБиржи, который в начале дня пытался продолжить отскок, нивелировал почти весь рост предыдущей сессии и ушел в заметный минус, теряя более 1%.

Давление на котировки оказал комплекс негативных факторов. Во-первых, ухудшился геополитический фон: отсутствие конкретных заявлений по итогам переговоров лидеров РФ и КНР на саммите АТЭС, а также жесткая риторика ЕС, анонсировавшего 22-й пакет санкций против РФ. Во-вторых, возобновилось снижение цен на нефть. В-третьих, инфляционный негатив и ослабление рубля (который активно дешевел к юаню в первой половине дня) добавили нервозности инвесторам.

Итоги дня:

Лидеры: Европлан (+7,65%), РусГидро (+5,1%), Novabev (+1,44%).

Аутсайдеры: СофтЛайн (-5,9%), Норникель (-3,06%), Полюс (-2,76%), Газпром (-2,44%).

Рынок облигаций также под давлением: индекс гособлигаций RGBI вновь обновил месячный минимум. Вечером сырьевой фактор вновь ухудшился, перечеркнув попытки восстановления во второй половине дня.