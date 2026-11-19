Инфляция в России продолжает набирать обороты, ускоряясь вторую неделю подряд. С 10 по 16 ноября рост потребительских цен ускорился до 0,19% против 0,12% неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 16 ноября увеличилась до 7,07% с отметки 6,97%, зафиксированной неделей ранее. С начала года к 16 ноября потребительские цены выросли на 6,53%, а с начала месяца — на 0,3%.

Цены на заправках

Средняя стоимость бензина за отчетный период прибавила всего 0,09%, однако дизельное топливо подорожало заметнее — на 0,49%.

Реакция ЦБ

В конце октября Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 14%, при этом риторика регулятора в пресс-релизе стала более жесткой. В ЦБ подчеркнули, что инфляционные ожидания остаются высокими. По оценке регулятора, устойчивый рост цен не замедляется и держится в диапазоне 5–6% в пересчете на год.

Причиной этого называют временное сокращение производственных мощностей в отдельных отраслях. В Банке России считают, что для возобновления снижения устойчивой инфляции необходимо сдерживать рост совокупного спроса.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступая в Госдуме, обозначила жесткую позицию регулятора. Главный посыл: спешить со снижением ключевой ставки нельзя, иначе это спровоцирует новый виток инфляции и ударит по предприятиям.

«Нельзя торопиться со снижением ключевой ставки, это привело бы к обратным результатам: росту процентных ставок в экономике, росту цен, к новым сложностям для наших предприятий, а сложностей у них и так хватает. Начинать всё сначала не просто не хотелось бы — это было бы непростительной ошибкой», — сказала Набиуллина.

Она добавила, что быстрее снижать ставку позволит рост предложения товаров и услуг. В базовом сценарии ЦБ на 2027 год прогнозируется снижение ставки, но она останется двузначной.