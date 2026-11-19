Международный валютный фонд отводит на возвращение российской инфляции к целевым 4% еще год: по его расчетам, цель будет достигнута только в 2028-м и удержится до конца 2031-го. Минэк и ЦБ ждут этого уже к концу 2027 года. При этом на 2026 год МВФ смотрит оптимистичнее — 6,4% против 6,8% у Минэка и 7,1–7,6% у регулятора. Об этом пишет газета «Известия».

Логика фонда в том, что меньший рост цен сейчас не означает более быстрого замедления до 4%. Расхождения в прогнозах — обычная ситуация, отметил доцент Президентской академии Андрей Челюскин: МВФ опирается на официальную статистику, а ЦБ и Минэк учитывают оперативные данные и уточняют оценки по мере изменения ситуации.

В Минэке «Известиям» пояснили, что на инфляцию влияют спрос, предложение товаров и услуг, затраты производителей и ситуация на отдельных рынках; ведомства следят и за общим ростом цен, и за стоимостью конкретных продуктов, а если что-то резко дорожает, выясняют причины и при необходимости помогают увеличить выпуск и поставки.

Различаются и задачи, добавил Олег Абелев из «Риком-Траста»: ЦБ просчитывает риски разгона цен, чтобы выбрать ключевую ставку и вернуть инфляцию к цели, а Минэк оценивает развитие экономики для подготовки бюджета. Впрочем, и эти расчеты могут расходиться с реальностью — на это в апреле обращал внимание Владимир Путин.

Напомним, что ценовые ожидания российских предприятий снижаются второй месяц подряд. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global, по данным ЦБ, в ноябре показатель опустился до 18,6 пункта против 20,7 пункта в октябре.