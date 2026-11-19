Генеральный директор сервиса "Циан" Дмитрий Григорьев прокомментировал ситуацию вокруг возможной продажи компании. На Дне инвестора он заявил, что официальная оферта от "Т-Технологий" на выкуп акций находится на рассмотрении в ЦБ, но в саму компанию документ еще не поступал, передаёт РБК.

"Оферта находится на рассмотрении у ЦБ. В компанию она еще не поступала. После того, как она поступит, в регламентированном порядке должен собраться совет директоров и вынести рекомендацию. Уже после рекомендации каждый акционер сам должен принимать решение по оферте. Поэтому сейчас преждевременно о чем-то говорить", — сказал Григорьев.

Он добавил, что компания будет раскрывать информацию, если она будет существенной.

Отвечая на вопросы о других претендентах, Григорьев отметил, что о предложении Альфа-Банка компании "ничего не известно".

"У нас нет никакой информации, что есть какая-то оферта или что она находится на рассмотрении в ЦБ. То есть мы знаем не больше, чем есть в новостях в данный момент", — уточнил гендиректор.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что Альфа-Банк претендует на долю компании ЦИАН, которая уже находится в поле зрения "Т-Технологий". Речь идет о пакете структур Elbrus Capital, контролирующего почти половину сервиса. По предложенной "Т-Технологиями" цене (993,05 руб. за акцию) весь сервис оценивается примерно в 77 млрд руб. Финансовые показатели компании остаются сильными: выручка за полугодие выросла на 20,5% (до 8,3 млрд руб.), а прибыль удвоилась, составив 2 млрд руб.

Эксперты полагают, что Альфа-Банк попытается "перебить" предложение "Т-Технологий", предложив премию выше заявленных 29,3% к рыночной цене. По мнению аналитиков, для банка это стратегический шаг по созданию экосистемы (поиск, ипотека, страхование) для конкуренции со "Сбером" и ВТБ. Для ЦИАН появление второго мощного покупателя — благоприятная ситуация, позволяющая продать долю на максимально выгодных условиях.