Региональный Фонд развития промышленности предоставил АО «ПРОМТЕХ-Иркутск» заём в размере 19,3 млн рублей на модернизацию производства компонентов трубопроводных систем летательных аппаратов. Компания участвует в кооперации по выпуску отечественного пассажирского самолёта МС-21. Финансирование выделено по программе «Проекты развития региона» сроком на 5 лет, а общий бюджет проекта составляет 38,7 млн рублей.

«Средства льготного займа позволят предприятию обновить производственное оборудование и расширить возможности выпуска сложных высокоточных изделий. Проект важен для региона: он работает на кооперацию по МС-21 и использует российское оборудование и сырьё. Поддержка таких инициатив — одно из направлений работы министерства, мы заинтересованы, чтобы предприятия наращивали выпуск высокотехнологичной продукции», – отметил министр экономического развития и промышленности Иркутской области Виктор Цишковский.

«ПРОМТЕХ-Иркутск» выпускает трубы и трубопроводы для систем кондиционирования, пожаротушения, кислородных и гидравлических систем летательных аппаратов. Модернизация позволит дополнить ассортимент продукцией, которую предприятие ранее не производило.

«Это уже второй проект «ПРОМТЕХ-Иркутск», получивший поддержку Фонда. В 2021 году федеральный и региональный фонды развития промышленности совместно предоставили предприятию свыше 78 млн рублей на организацию производства компонентов систем летательных аппаратов», — рассказала директор областного ФРП Яна Шевченко.

Тогда 54,8 млн рублей выделил федеральный ФРП, 23,5 млн рублей — Фонд развития промышленности Иркутской области. Предприятие приобрело производственное и контрольно-измерительное оборудование, в том числе трубогибочный станок, установки для промывки труб и гидравлических испытаний, координатно-измерительные машины.

По данным компании, к концу первого полугодия 2026 года выручка от реализации предыдущего проекта достигла почти 1,2 млрд рублей, а налоговые поступления в бюджеты всех уровней превысили 150 миллионов. Новое финансирование позволит продолжить развитие производства авиационных компонентов в регионе.

АО «ПРОМТЕХ-Иркутск» создано в 2015 году для производства бортовых кабельных сетей, каркасов, трубопроводов и рукавов высокого давления для авиационной техники. Производственные площади предприятия превышают 6 тыс. квадратных метров.