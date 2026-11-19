Главными категориями осенних распродаж стали товары для праздников, автомобили, электросамокаты, одежда, алкоголь, телефоны и бытовая техника. По промежуточным итогам акции 11.11 на Wildberries быстрее всего росли товары для праздника и головные уборы — до 80%, а оборот транспортных средств увеличился вдвое. Об этом пишет газета «Известия».

«Интересно, что в 2026-м средняя доля заказов с акционными товарами превысила 61% против 48% годом ранее», — отметили в компании.

На Wildberries оборот алкоголя вырос почти в четыре раза. В Москве по сумме продаж лидировали PlayStation 5 Pro и Slim, а также iPhone 17 и 18, чаще всего версии Pro на 256 ГБ.

На Ozon распродажа шла с 22 октября по 12 ноября: пик пришелся на 11 ноября, когда в среднем за час покупали почти миллион товаров, а оборот вырос в 1,5 раза от среднего за предыдущие 20 дней. Один покупатель за акцию сделал 184 заказа на сумму более 75 млн рублей; за три недели на платформе зарегистрировались более 1,2 млн новых клиентов. Самыми популярными стали верхняя одежда и смартфоны, а в малых городах спросом пользовались товары для ремонта (+1,6 раза год к году), женская одежда (+2,3 раза) и техника для кухни (+1,7 раза).

В «М.Видео» продажи выросли на 10–15%, а доля акционных товаров — в 1,5 раза; лидировали телевизоры, игровые консоли, смартфоны, встраиваемая техника, холодильники, стиральные машины и ноутбуки. По данным АКОРТ, у отдельных сетей продажи были до 15% выше обычного, а доля товаров со скидкой выросла примерно в 1,5 раза. По данным «СберИндекса», в неделю распродаж потребительский спрос вырос на 5,6%; покупки на маркетплейсах к октябрю прибавили 11,4%, расходы — 17,3%.

Ранее стало известно, что мужчины закупают на маркетплейсах протеин и креатин, женщины – неспортивные добавки: коллаген, клетчатку, Омега-3 и мультивитамины. Магний пьют все – доля внутри возрастных категорий, а также в разбивке по уровню дохода практически одинаковые. В количестве покупок лидируют креатин, витамины, магний и клетчатка. Причем таблетки для спокойствия больше интересуют женщин – 60% покупателей, мужчины тем временем сосредоточены на доборе белка – 62% потребителей.