18 ноября в ледовом дворце «Байкал» состоялся заключительный матч первой домашней серии «Байкальских Соколов». На своём льду иркутяне со счётом 8:3 обыграли хоккейный клуб«Волга» из Ульяновска.

Уже на пятой минуте счёт в игре открыли хозяева. Помог угловой. Ещё два мяча в ворота «Волги» были забиты также в результате розыгрышей с угла поля. На последних минутах первого тайма подопечные Валерия Грачёва ослабили хватку, и гости смогли отыграться — на перерыв команды ушли при счёте 3:3.

Во второй половине встречи «Соколы» полностью перехватили инициативу и забили пять безответных мячей, уверенно доведя матч до нужного итога.

Для иркутян эта победа стала четвёртой на стартовом отрезке сезона. Набрав 8 очков, «Байкальские Соколы» занимают третью строчку турнирной таблицы Суперлиги. Выше располагаются хабаровский «СКА-Нефтяник» и кемеровский «Кузбасс», которые также имеют в активе четыре победы, но опережают иркутян по разнице забитых и пропущенных мячей.

Далее команда отправляется на выезд в Ульяновск, где проведёт два матча: 21 ноября «Байкальские Соколы» встретятся с казанской «Ак Барс-Ракетой», а 24 ноября — с «Волгой».