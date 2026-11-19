Министр энергетики США Крис Райт издал экстренное распоряжение для снижения риска перебоев с электроснабжением в Среднеатлантическом регионе. Об этом сообщили в американском Минэнерго, передаёт газета "Ведомости".

"Дефицит электроэнергии, затрагивающий 65 миллионов американцев, просто недопустим. Предыдущие распоряжения в Среднеатлантическом регионе помогли обеспечить бесперебойное электроснабжение, и я уверен, что нынешнее решение позволит добиться того же в ближайшие месяцы", — заявил Райт.

По его словам, документ направлен на повышение надежности электросетей и обеспечение жителей региона стабильной энергией независимо от погодных условий.

Фон паники

Поводом для беспокойства стала серия масштабных технических сбоев, произошедших в США в последние дни. Зафиксированы сбои в работе сервисов Microsoft, банковских систем и авиационной инфраструктуры. Как отмечает CBS News, эти происшествия вызвали опасения американцев по поводу возможной масштабной кибератаки. На фоне нестабильности граждане начали массово скупать генераторы и товары первой необходимости.