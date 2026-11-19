Правительство России объявило о масштабной перезагрузке экономической стратегии. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития подготовить пакет мер к середине февраля 2027 года, чтобы запустить новый инвестиционный цикл. Это решение принято на фоне замедления экономики: по данным Росстата, в III квартале рост ВВП составил всего 1%, сообщает газета "Ведомости".

Структурный сдвиг

Власти ставят цель изменить структуру экономики. Доля несырьевых проектов должна вырасти с 18,3% в 2025 году до 26,8% к 2030 году. Акцент будет сделан на машиностроение, электронику, фармацевтику и IT. При этом инвестиции в объекты интеллектуальной собственности планируется увеличить с 7% до 13%.

Мнения экспертов

Ранее экономисты отмечали, что экономика уперлась в потолок из-за жесткой денежно-кредитной политики.

Денис Попов (ПСБ): "Снижение инвестиций ведет к замедлению потенциала. Возврат к росту возможен в 2027 году, но устойчивая динамика в 2–3% наметится только в 2028–2029 годах".

Борис Копейкин (Институт Столыпина): "При сохранении текущей динамики рост ВВП в 2027 году не превысит 0,5%. Значимый прирост более 2% возможен не ранее 2030 года".

Кирилл Кононов (БКС): "В 2025 году инвестиции уже снизились, но их объем всё еще на 35% выше, чем в 2019-м. Правительству стоит стимулировать стройку, нефтехимию и АПК".

План Минэка

Минэкономразвития представило план из восьми направлений. Ключевую роль в нем должен сыграть ВЭБ, который станет единым инвестиционным провайдером. План включает приоритизацию господдержки на основе таксономии, стимулирование вложений в технологии и создание комплексной системы сопровождения проектов.