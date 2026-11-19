В Иркутской области досрочно прекратил полномочия мэр Катангского района Сергей Чонский – пока назначен врио. Подробности рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

«Временно исполняющим полномочия мэра Катангского района назначен Владислав Викторович Максименко. Подписал соответствующее распоряжение», – подчеркнул глава региона.

Владислав Максименко с 2016 года являлся главой муниципального образования «Оса». Также работал заместителем мэра по вопросам ЖКХ, строительству и инвестициям администрации Осинского района.

С новым руководителем проведена рабочая встреча. Он отметил, что понимает особенность муниципального образования.

«Север не прощает халатности и ошибок. Первоочередными задачами Владислав Викторович обозначил принятие устава и бюджета округа на 2027 год», – резюмировал губернатор.