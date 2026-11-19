Госдума в первом чтении единогласно поддержала законопроект, обязывающий рекламодателей популяризировать образ многодетной семьи. Документ, представленный заместителем главы ФАС Адилей Вяселевой, вносит поправки в закон "О рекламе". Согласно им, отраслевые объединения должны установить стандарты использования образов семей с тремя и более детьми в коммерческой и социальной рекламе, сообщает "Коммерсант".

По мнению правительства, это необходимо для формирования у россиян "правильного образа будущего" и закрепления традиционных ценностей. На подготовку стандартов отведен переходный период до 1 марта 2027 года.

Дискуссия в Думе

Несмотря на единогласную поддержку (414 голосов "за"), обсуждение в парламенте получилось жарким. Депутаты похвалили инициативу, но напомнили, что реклама не заменит реальных мер поддержки.

Позиция ЛДПР: Владимир Сысоев назвал проект слишком "либеральным", так как членство в отраслевых объединениях добровольное, и норма рискует остаться декларативной. Ему ответили, что в ассоциации входят 75% рынка, и правила уже пишутся.

Позиция КПРФ: Анжелика Глазкова и Олег Смолин вступились за семьи с одним или двумя детьми. "И, может быть, учесть опыт Советского Союза, когда была уверенность в завтрашнем дне и не нужна была никакая реклама", — напомнила Глазкова. На вопрос, почему двухдетную семью (как у самой чиновницы) не считают полезной для продвижения, Вяселева ответила: "У меня пока только двое детей, именно поэтому нужно популяризировать многодетность".

Позиция "Новых людей": Сергей Курбатов заметил, что многодетные семьи не всегда уместны в социальной рекламе (например, против алкоголизма). Вяселева заверила, что речь идет только о позитивном образе подрастающего поколения.

Единственной эмоциональной кульминацией стал спич Юрия Станкевича ("Единая Россия"), сорвавший овации. Он напомнил, что многодетность — это "норма жизни", а не подвиг.

"Кого мы хотим видеть за воскресным обедом в своих домах — детей, наших братьев и сестер или пустые стулья?" — заявил депутат.