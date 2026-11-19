В Иркутской области все муниципальные образования получили паспорта готовности к отопительному сезону. По информации губернатора Игоря Кобзева, это случилось впервые.

«Оценка готовности к отопительному периоду в Иркутской области завершена. По результатам мониторинга, паспорта готовности получили все 68 муниципальных образований региона, подлежащих проверке в соответствии с распоряжением Енисейского управления Ростехнадзора. Такой результат достигнут впервые, мы шли к нему не один год», – подчеркнул глава региона.

Это стало возможным благодаря слаженной работе министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области, администраций муниципальных образований, прокуратуры региона и Енисейского управления Ростехнадзора.

Власти намерены системно снижать аварийность на теплосетях. Проведены проверки Ростехнадзора и прокуратуры: их результаты станут основой формирования планов капитального ремонта и инвестиционных программ на 2027 и последующие годы.

Во всех муниципалитетах сформированы аварийно-восстановительные бригады, создан материально-технический резерв. Особое внимание уделят районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, в том числе городу Бодайбо и району, чтобы исключить повторение аварийных ситуаций.