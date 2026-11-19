Банк России намерен изменить правила листинга на бирже. Теперь уровень котировального списка, в котором находятся акции компании, будет напрямую зависеть от её финансовых показателей. Об этом заявила директор департамента корпоративных отношений ЦБ Екатерина Абашеева на Уральской конференции НАУФОР, сообщает "Коммерсант".

Суть изменений

Регулятор планирует оценивать эмитентов по ряду жестких метрик: размер собственных средств, соотношение долг/EBITDA, наличие выручки и другие показатели. Новые правила затронут как новых игроков, так и тех, чьи бумаги уже торгуются. Для "старожилов" предусмотрен длительный переходный период.

Необходимость реформы назрела после ряда громких дефолтов. В сентябре компания "Евротранс", чьи бумаги входили в первый котировальный список, допустила дефолт по облигациям. К концу декабря её бумаги будут сняты с торгов.

"Такие кейсы подрывают доверие инвесторов к бирже и торгующимся на ней инструментам", — заявил директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Тимур Хайруллин.

Ранее первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин уже критиковал Московскую биржу за излишнюю мягкость к эмитентам, указывая на конфликт интересов площадки. Глава набсовета биржи Сергей Швецов согласился, что биржа должна стать самостоятельным игроком, а не "инструментом регулятора".

Зачем это нужно?

По оценке экспертов, новые правила помогут инвесторам увереннее оценивать бумаги.

"Если говорить о реальном секторе, важны выручка и свободный денежный поток, для финансового сектора — собственный капитал и его рентабельность", — отмечает начальник аналитического отдела УК ПСБ Александр Головцов.

На рынке облигаций роль фильтра играют кредитные рейтинги (минимум BBB). По мнению управляющего директора "Финам" Леонида Павликова, оценка рейтинговых агентств выступает надежным индикатором устойчивости бизнеса.