Розничные цены на красную икру в России показали взрывной рост. По данным Рыбного союза, в середине ноября цены на лососевую икру выросли на 71–154% в годовом выражении. Для сравнения: ранее динамика оценивалась всего в 15%. На 17 ноября средняя стоимость икры горбуши достигла 22,9 тыс. руб. за килограмм (+154% за год). Икра кеты подорожала на 111% (до 22,5 тыс. руб.), кижуча — на 122% (до 24 тыс. руб.), нерки — на 71% (до 18 тыс. руб.), сообщает "Коммерсант".

Причины скачка

Главная причина — рекордно плохая лососевая путина на Дальнем Востоке. Итоговый вылов составил около 100 тыс. тонн при прогнозе в 227 тыс. тонн. Выпуск красной икры сократился втрое: с 12 тыс. до 4 тыс. тонн. Дополнительно на себестоимость давят подорожание топлива, логистики и оборудования.

Адаптация потребителя

Несмотря на шокирующие цены, спрос на длинном горизонте пока не падает: продажи красной рыбы в деньгах выросли на 18%. Однако потребители начали адаптироваться. В аналитическом агентстве ICMR отмечают, что покупатели переходят на более мелкую фасовку, сокращают объем разовой покупки и частоту походов в магазин. Растет интерес к альтернативам: икре минтая, сельди и трески. Перед Новым годом продажи этих категорий могут вырасти на 15–25%.

Прогноз

В Рыбном союзе не ждут дальнейшего резкого роста. Цены зафиксировались на уровне 20–24 тыс. руб. за кг, и покупать дороже потребители вряд ли готовы. Перед Новым годом возможен лишь сезонный всплеск на 5–10%. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев считает текущий скачок спекулятивным: "Ценовое галопирование скоро выдохнется".