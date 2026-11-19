Состояние дорожной инфраструктуры в регионах вызывает серьезную обеспокоенность. Почти 6 тысяч мостов на региональных и муниципальных дорогах находятся в аварийном или предаварийном состоянии и требуют срочного ремонта. При этом диагностика проведена лишь на 21% объектов, состояние остальных тысяч сооружений неизвестно. Такие данные представил Российский дорожный научно-исследовательский институт (РосдорНИИ), сообщает "Коммерсант".

Федеральный контроль vs Региональная реальность

На федеральном уровне ситуация стабильна: все 10 тысяч мостов проверены, аварийными признаны лишь 0,2%. Однако на региональном уровне картина иная. На Дальнем Востоке проблема стоит особенно остро — в некоторых субъектах более 20% мостов находятся в ненормативном состоянии.

Масштаб проблемы подтверждается цифрами финансирования. В правительственную программу до 2031 года включено всего 3 тысячи объектов, и среди них лишь 11% аварийных мостов, хотя на их ремонт выделено 611 млрд рублей.

Кто виноват и что делать?

Глава "Автодора" Вячеслав Петушенко указал на перегруз: бизнес пытается перевезти сверхтяжелые грузы, разрушая полотно. Глава Бурятии Алексей Цыденов предложил передать регионам право штрафовать за перегруз, так как у Ространснадзора не хватает инспекторов, а автоматические датчики водители научились обманывать.

Сенаторы призвали регионы планировать расходы на диагностику заранее. Игорь Тресков пообещал, что в первом квартале 2027 года Совет Федерации совместно с каждым регионом проверит, как заложены средства на обследование мостов.