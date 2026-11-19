Экспорт российского дизельного топлива в ноябре рискует оказаться вдвое ниже ожиданий. Вместо запланированных 2 млн тонн отгрузки могут составить около 1 млн тонн. Об этом пишет "Ъ" со ссылкой на обзор агентства Kpler.

Причиной сокращения поставок стали участившиеся атаки беспилотников на российские НПЗ. В начале ноября о повреждениях инфраструктуры сообщали главы Ярославской и Ленинградской областей (Михаил Евраев и Александр Дрозденко), в частности, произошел пожар на Киришском НПЗ.

Мировой рынок

На Западе дефицит российского сырья уже толкает цены вверх. По данным Kpler, котировки дизеля на западных рынках могут расти до конца ноября. При этом агентство Platts фиксировало снижение цен в Европе до $1,26 тыс. за тонну из-за поставок с Ближнего Востока, но аналитики признают, что оптимизм рынка может быть преждевременным.

Внутренний рынок

Внутри России спрос на дизель пока сбалансирован, однако после атак потребители начали активнее закупать ресурс впрок. Это привело к росту цен в мелком опте на 4–5%. Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов считает, что поставки будут восстанавливаться постепенно по мере ремонта заводов. Однако гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин полагает, что на объемы экспорта сейчас влияют не только поломки, но и регуляторные ограничения, а также результаты выборов в Конгресс США, под влиянием которых американские импортеры пересматривают риски использования российского топлива.