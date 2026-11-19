За январь–сентябрь 2026 года Банк России получил около 4,4 тыс. жалоб по вопросам кредитных каникул — на 57% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют подсчеты «Известий» на основе статистики регулятора. Заемщики жалуются на необоснованные отказы, нарушение сроков рассмотрения заявлений и неправильный расчет платежей во время отсрочки.

«Если должник соответствует всем требованиям и предоставил подтверждающие документы, банк не вправе отказать ему по собственному усмотрению», — подчеркнула руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Спрос на каникулы растет: только во втором квартале за льготным периодом обратились более 300 тыс. заемщиков — рекорд за все время действия механизма, заработавшего с 1 января 2024 года.

По словам Лазаревой, встречаются случаи, когда банки сокращают запрошенный срок, требуют не предусмотренные законом справки или вместо каникул подключают собственную реструктуризацию с менее выгодными условиями.

В ЦБ «Известиям» отметили, что отказ не всегда означает нарушение: часто заемщики не соответствуют критериям или не предоставляют документы. Финомбудсмен массового роста таких споров не фиксирует — чаще потребители спорят о размере процентов и порядке оформления отсрочки. Эксперты советуют банкам подробнее объяснять причины отказов, особенно самозанятым и фрилансерам с нерегулярным доходом.

По данным Банка России, спрос на реструктуризацию кредитов во втором квартале достиг минимума за полтора года. Как отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global, число соответствующих заявок упало на 11,5% по сравнению с первым кварталом и составило 1,4 млн.

«Полагаем, что с учетом роста просроченной задолженности число поданных заявок на кредитные каникулы по итогам года увеличится на 20–30%», — заключает Наталья Мильчакова.