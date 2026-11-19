Аэропорт города Иркутска вошел в тройку лидеров национальной премии «Транспортная безопасность – 2026». Недавно в Москве состоялось награждение победителей и призеров, сообщили в пресс-службе авиаузла.

Иркутский аэропорт удостоен второго места в номинации «Лучшее подразделение транспортной безопасности». Первое место заняло Петербургское метро.

По данным иркутской авиагавани, за 9 месяцев 2027 года сотрудники подразделения досмотрели 1 458 392 пассажира, при этом выявив 41 человека при попытке пронести на борт воздушного судна запрещенные предметы и вещества.

Пресечены 28 фактов попыток проноса наркотических веществ. Было досмотрено 376 252 места груза и почты, где выявлено 95 мест, содержащих запрещенные к перевозке вещества и предметы.

В аэропорту Иркутска подразделение транспортной безопасности является ключевым звеном в работе предприятия. От его работы ежедневно зависят жизни тысяч людей и бесперебойная работа воздушной гавани.