Декабрьские фьючерсы на золото на бирже COMEX 18 ноября впервые с сентября 2025 года опустились ниже $3800 за тройскую унцию: утром контракт подешевел на 2,12%, до $3782,3, а к 10:48 мск снижение углубилось до 2,5%, до $3769. Серебро к этому времени торговалось по $45,82 за унцию (−3,3%), платина подешевела на 2,7%, до $1388,7. Об этом пишет газета «Известия».

«Для рынка вопрос уже не только в том, повысит ли ФРС ставку в декабре, но и в том, последуют ли за этим новые повышения. Когда доходность американских гособлигаций растет даже с поправкой на инфляцию, у инвестора появляется более привлекательная альтернатива золоту, которое не платит проценты. А укрепление доллара дополнительно давит на спрос», — пояснил управляющий фондом и основатель SharesPro Денис Астафьев.

Накануне президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что для возвращения инфляции к 2% может потребоваться несколько повышений ставки до весны 2027 года. В октябре ФРС сохранила ставку в диапазоне 3,75–4%, но двое членов комитета выступили за повышение на 0,25 п.п. По данным CME FedWatch, 18 ноября рынок оценивал вероятность повышения в декабре в 95%, а шага сразу на 0,5 п.п. — в 5%. Инвесторы пересматривают оценки жесткости политики ФРС, что уже влияет на доходность облигаций и курс доллара.

Напомним, что торги 18 ноября на российских фондовых площадках проходили на отрицательной территории. К последнему часу основной сессии номинированный в рублях индекс Мосбиржи упал на 1,36%, до 2467,9 пункта, а долларовый РТС опустился на 1,34%.