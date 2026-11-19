На разрезе «Тулунуголь» модернизируют самый большой шагающий экскаватор России и уже завершили ремонт экскаватора с вантовой стрелой. Это самые сложные проекты ремонтной программы компании Эн+ Уголь в 2026 году, на которую предприятие направляет 2 млрд рублей.

Сейчас «Рудоремонтный завод» (предприятие Эн+ Уголь) проводит капитальный ремонт самого большого шагающего экскаватора в России: его масса — 3600 тонн, а ковш вмещает 40 кубометров породы. На огромной машине заменят опорно-поворотное устройство: верхний и нижний рельсовые круги. Для «Рудоремонтного завода» это стало новым техническим вызовом.

Ремонт экскаватора с вантовой стрелой завершен в конце октября. За месяц на стреле специалисты заменили 53 каната общей длиной 400 метров. Работы по натяжению канатов с ювелирной точностью пришлось проводить на высоте 43 метров с привлечением двух автокранов. В них участвовали сотрудники «Рудоремонтного завода» и экипаж машины под контролем маркшейдерской службы разреза.

— Осенне-зимний период — самое требовательное время для техники: низкие температуры, короткий световой день, работа на предельных нагрузках, а цена каждого часа простоя критично высока. Наша задача — не просто восстановить ресурс машин, а обеспечить их надёжность на весь сезон. От нашей работы зимой зависит стабильность теплоснабжения целого региона, — Сергей Иванов, генеральный директор Эн+ Уголь.

В 2026 году на ремонт, модернизацию и поддержание технического состояния машин и оборудования компания направила два миллиарда рублей. Капитальное и текущее обслуживание пройдут 120 единиц горной техники - почти половина парка Эн+ Уголь, в котором 280 машин.