В Усолье-Сибирском реализуют нежилое помещение площадью 44,4 кв. м на четвертом этаже дома №79 на улице Ленина. Кадастровый номер объекта — 38:31:000029:2177. Цена продажи — 1 601 886,20 рубля, торги идут через ГИС Торги.

Имущество принадлежит физическому лицу и продается в рамках исполнительного производства; это залоговое имущество КБ «Байкалкредобанк» (АО).

Электронную заявку на участие в аукционе можно подать на сайте torgi.gov.ru, найдя лот по кадастровому номеру.

Контактные телефоны сотрудников банка: 8-914-94-27-860, директора дополнительного офиса в Усолье-Сибирском — 8-(395-43)-66-127.

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