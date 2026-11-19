Сегодня ночью на расчистку городских магистралей выйдет снегоуборочная техника. Иркутян просят не оставлять припаркованные автомобили вдоль дорог, чтобы не затруднять уборку.

«На дорогах города после интенсивного снегопада сохраняется непростая обстановка. Призываем водителей не нарушать Правила дорожного движения, выбирать безопасный скоростной режим и соблюдать дистанцию. Дорожные службы работают в усиленном режиме, но от действий каждого также зависит дорожная обстановка», — прокомментировал заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Сергей Гаврин.

В планах — разметание проезжих частей и тротуаров во всех районах города, а также противогололедная обработка. Вывоз снега организуют на улицах Ленина (сквер Кирова), Депутатской от Станиславского в сторону Ширямова и Байкальской в микрорайоне Солнечный. По словам Гаврина, аварийные ситуации часто возникают из-за невнимательности водителей, неправильной оценки обстановки и попыток объехать заторы.

Напомним, что в городе за три дня выпало 8 мм осадков – это 40% от месячной нормы, или 20 мм. На утро высота снежного покрова составила 19 см, за сутки этот показатель увеличился на 7 см. Такое значение на 11 см выше нормы. По прогнозу, интенсивность снега будет снижаться, но идти он будет до конца недели с перерывами.