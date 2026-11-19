В Иркутске продолжается реализация договора о комплексном развитии территории в границах улиц Гончарова, Костычева, Стасова и Обручева. По условиям договора между мэрией и ООО «СЗ Танар» компания должна расселить жителей четырех домов — Стасова, 3, Обручева, 17, Костычева, 20 и 24 — и снести эти МКД. Уже более 60% жильцов переехали в более комфортное жилье или получили денежную компенсацию.

«Компания "Танар" в числе первых стала партнером мэрии по освоению застроенных территорий. Часть микрорайона Радужный была возведена именно по этой программе — тогда перед началом работ компания расселила три ветхих здания в границах улиц Гончарова, Обручева и Левитана. Застройщик уверен, что все взятые обязательства будут выполнены», — уточнил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Сменить место жительства предстоит еще 18 семьям из 53. На расчищенном участке площадью 0,62 гектара появится новый жилой комплекс. Полный срок реализации проекта с учетом нового строительства — лето 2030 года.

Ранее стало известно, что в Иркутске приступают к реализации договора о комплексном развитии территории в границах улиц Мухиной, Аносова и Якоби. Договор заключен между мэрией и АО СЗ «Пулковский-2» в августе 2026 года. По условиям компания должна расселить жителей домов № 21, 54, 58 и 60 на улице Мухиной, а затем снести эти МКД.