Самолет, летевший по маршруту Новосибирск – Братск, не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за непогоды. Транспорту пришлось отправиться в Иркутск, сообщает братский аэропорт.

«Самолет по решению командира экипажа ушел на запасной аэродром в Иркутск: выполнение посадки в Братске мог осложнить попутный ветер», – пояснили в авиаузле.

После улучшения погоды пассажиров доставят в Братск. Стоит отметить, что в целом аэропорт работает в штатном режиме. Утренний рейс из Иркутска прибыл и отправился обратно по расписанию.