В Иркутской области оштрафовали пилота, который нарушил правила использования воздушного пространства и повредил теплицу жительницы Братска. Подробности рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Скриншот из видео Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры

По данным надзорного ведомства, в сентябре 2026 года экипаж вертолета Ми-8АМТ, выполняющего санитарный рейс, приземлился и взлетел через жилой сектор на недопустимо малой высоте. Сильным воздушным потоком повредило теплицу женщины, проживающей рядом с посадочной площадкой районной больницы.

Командира судна привлекли к административной ответственности т назначили штраф в размере 100 тыс. рублей.