В Иркутске произошел пожар в многоквартирном доме на бульваре Рябикова. Из-за возгорания почти 20 человек оказались в ловушке из-за дыма, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Фото: ГУ МЧС Росси по Иркутской области

По данным ведомства, загорелась квартира, расположенная на втором этаже. К месту были направлены 24 пожарных, семь единиц техники.

Самостоятельно смогли эвакуироваться 10 человек, остальным понадобилась помощь – люди не могли покинуть здание из-за дыма. Бойцами были спасены 18 человек, в том числе двое детей.

Открытое горение было ликвидировано на 20 «квадратах». Причиной произошедшего стало короткое замыкание розетки.