Мировой спрос на золото со стороны центральных банков бьет рекорды. За девять месяцев 2026 года регуляторы приобрели 675,2 тонны металла, что на 35,2 тонны больше, чем за аналогичный период 2025 года. Это рекордный показатель с конца 2024 года, сообщает "Коммерсант".

Кто покупает

Главными покупателями стали регуляторы Польши и Китая. Польша купила 122,7 тонны, впервые войдя в топ-10 мировых держателей. Китай увеличил резервы на 103,3 тонны, вернувшись в пятерку крупнейших и потеснив Россию.

Крупнейшие покупатели золота с начала года:

Польша — 122,7 т, резервы выросли до 672,9 т

Китай — 103,3 т, до 2409,6 т

Узбекистан — 55,8 т, до 446,2 т

Казахстан — 40,9 т, до 381,9 т.

Россия меняет стратегию

Банк России, напротив, сокращает запасы. За 9 месяцев 2026 года было продано 62,2 тонны золота. Это позволило Турции и Китаю обойти РФ в рейтинге: Россия опустилась с пятого на шестое место, сократив резервы до 2264,3 тонны (снижение на 2,7%).

Эльвира Набиуллина объясняла продажи операциями Минфина в рамках бюджетного правила и выпуском инвестиционных монет "Георгий Победоносец" (до 1,2 млн штук в год).

Всемирный совет по золоту (WGC) отмечает, что 89% регуляторов ожидают дальнейшего роста мировых золотых запасов в течение следующих 12 месяцев. Спрос подогревается желанием уйти от доллара: 74% центробанков прогнозируют снижение доли USD в резервах в ближайшие пять лет. Аналитики UBS полагают, что ЦБ будут покупать 750–1000 тонн ежегодно, поддерживая котировки, но не удерживая их от коррекций.