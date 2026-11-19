Иркутская нефтяная компания (ИНК) открыла приём заявок на ежегодный грантовый конкурс «Энергия родной земли». Традиционным партнёром проекта выступил Благотворительный фонд Марины Седых.

Приём заявок продлится до 11 января 2027 года. Участвовать могут некоммерческие и бюджетные организации Усть-Кутского, Нижнеилимского, Киренского и Катангского районов Иркутской области, а также Мирнинского и Ленского районов Республики Саха (Якутия). Заявки принимаются на сайте конкурса . Победителей объявят в феврале 2027 года: помимо финансирования проекта, они получат методическую и экспертную поддержку на всех этапах реализации.

Грантовые средства направляются на социально значимые инициативы — в сфере здравоохранения, образования, спорта, культуры и экологии, а также на сохранение традиционной культуры, развитие волонтёрства, поддержку коренных малочисленных народов и людей с ограниченными возможностями здоровья.

В 2023 году ИНК присоединилась к Национальному инклюзивному договору на Байкальском риск-форуме (БРИФ). Тогда же в конкурсе появилось новое направление — создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Поддержка местных инициатив и проектов некоммерческих организаций в регионах присутствия — постоянное направление работы ИНК. С 2019 года компания ежегодно проводит два грантовых конкурса: «Энергия родной земли» и «Район моей мечты». За это время поступило 362 заявки, реализовано более 110 инициатив.