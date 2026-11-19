Доля жителей Иркутской области с высшим образованием, работающих по полученной в вузе специальности, за пять лет выросла с 23% до 31%. В целом по России показатель увеличился в 1,4 раза, причем в строительстве и информационных технологиях рост был самым заметным. Об этом сообщают аналитики hh.ru.

С учетом смежных профессий показатель в Иркутской области вырос с 41% в 2021 году до 44% в 2026-м, а доля тех, чья работа не связана с вузовской специальностью, составляет 23%. Среди регионов заметный рост также зафиксирован в Свердловской области (с 21% до 32%), Самарской (с 16% до 31%), Москве (с 18% до 32%) и Санкт-Петербурге (с 14% до 27%).

По доле работающих по специальности лидирует Вологодская область (53%), далее идут Волгоградская (40%), Удмуртия и ХМАО (по 35%). В Красноярском крае, Кемеровской и Калужской областях — по 33%.

За пять лет доля работающих строго по специальности выросла в строительстве и недвижимости (с 27% до 39%), в IT (с 20% до 32%), в управлении персоналом (с 16% до 24%). В юриспруденции показатель снизился с 59% до 46%, в науке и образовании — с 35% до 30%, в медицине — с 53% до 51%. При этом медицина сохраняет лидерство по доле специалистов, работающих по профилю (51%), далее идут юриспруденция (46%), сельское хозяйство (45%), добыча сырья (44%) и автомобильный бизнес (41%).