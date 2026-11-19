Активность соискателей старшего возраста увеличивается уже несколько лет, одновременно растет интерес работодателей к кандидатам с большим профессиональным опытом. В 2026 году число резюме «серебряных» кандидатов старше 55 лет выросло на 15% по стране, а в отдельных регионах — вдвое. Об этом пишет газета «Известия».

«40% россиян не уходят на пенсию в срок, а средний период "переработки" после выхода на пенсию составляет пять лет (женщины работают примерно до 65, мужчины — до 70)», — отметил заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру», операционный директор «СберПодбора» Александр Ветерков.

По данным сервиса, в 2024 году количество резюме специалистов старше 61 года выросло на 25% к предыдущему году, до 500 тыс. анкет, число резюме соискателей 51–60 лет — на 13%, а спрос на пенсионеров со стороны работодателей — на 14%. Тенденция сохранилась в 2025–2026 годах.

Меняется и возрастная структура соискателей: за январь–сентябрь 2026 года доля возрастной группы 55–64 лет в новых и обновленных резюме выросла с 6,2% до 7,3%, а среди кандидатов старше 65 лет — с 1,2% до 2% (+67% в относительном выражении). Рост числа резюме не равен росту трудоустроенных пенсионеров: анкету можно обновлять несколько раз, а поиск не всегда заканчивается договором. В условиях кадрового дефицита такие соискатели становятся заметной частью предложения на рынке труда.

Ранее стало известно, что специалисты старше 50 лет, освоившие искусственный интеллект, становятся одними из самых востребованных кадров. Нейросети забирают рутину новичков, а опытные сотрудники нужны для проверки результатов работы ИИ и принятия нестандартных решений.