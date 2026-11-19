Эн+ Гидро получило паспорт готовности на все свои ГЭС к прохождению отопительного сезона. Минэнерго подтвердило, что управляемые обществом Иркутская, Братская и Усть-Илимская ГЭС готовы к работе в условиях низких температур и повышенных нагрузок.

На каждом из этих объектов создан текущий и аварийный запас оборудования и материально-технических ресурсов, необходимых для прохождения зимнего сезона, а также проведены тренировки по ликвидации аварий в условиях низких температур.

— Эн+ — это главный поставщик электроэнергии в Приангарье и один из основных в Сибири. Своевременное получение паспорта с отметкой «готов» говорит о профессионализме коллективов на наших станциях. Все работы были проведены четко в срок, запасы сформированы, мы готовы к зиме и обеспечим неизменно надежное энергоснабжение, — директор Эн+ Гидро Сергей Кузнецов.



Энергохолдинг продолжает выполнять техническое обслуживание, ремонтную и инвестиционную программу на ГЭС для повышения надежности и безопасности основного и вспомогательного оборудования станций.