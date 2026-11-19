Пауза в программе льготного автокредитования не позволит Lada продать более 30 тыс. автомобилей в ноябре, но ожидаемое возобновление господдержки с декабря подстегнет спрос в конце года. Об этом журналистам на полях Транспортной недели сообщил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

В сентябре было продано 32,3 тыс. Lada, а по данным «Автостата», в октябре регистрации составили 29,7 тыс.

«В ноябре объем продаж составит менее 30 тысяч автомобилей. Снижение обусловлено завершением программ льготного кредитования. Возобновление программы в декабре позволит рассчитывать на отложенный спрос и догоняющие объемы продаж», — передает слова Соколова агентство «Интерфакс».

По его словам, выход на рынок Lada Azimut не станет дополнительным сдерживающим фактором для ноябрьских продаж: выпуск будет наращиваться постепенно, а определяющим для проекта станет следующий год — как и в случае с Lada Iskra, продажами которой к концу года довольны.

Напомним, что в октябре 2026 года авторынок России показал лучший результат с начала года (продано 132,9 тыс. машин, +8% к сентябрю), однако в годовом выражении рынок просел почти на 20% из-за эффекта высокой базы. Покупатели спешат реализовать планы до повышения налогов в 2027 году.