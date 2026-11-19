В Иркутске открыта вакансия врача — стоматолога-хирурга-имплантолога с зарплатой до 700 тыс. рублей. Такие данные приводит сервис SuperJob, проанализировавший наиболее привлекательные предложения работодателей в крупных городах России за ноябрь.

Для трудоустройства кандидату необходимы высшее медицинское образование, действующий сертификат специалиста и опыт работы от семи лет. Помимо высокой зарплаты, работодатель готов предоставить релокационный пакет.

На втором месте по уровню дохода в Иркутске оказалась вакансия токаря с оплатой от 160 тыс. рублей. Третью позицию заняло предложение для мобильного банкира с зарплатой от 95 тыс. рублей. В список также попали директор магазина с доходом до 90 тыс. рублей и строитель-универсал, которому готовы платить до 150 тыс. рублей.