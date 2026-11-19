В октябре 2026 года средняя цена квадратного метра в московских новостройках впервые достигла 907,3 тыс. рублей. За год показатель увеличился на 17,9%, а по сравнению с октябрём 2021 года — на 113%. Такие данные приводятся в исследовании компании «Метриум», с которым ознакомился Forbes.

«Сегодня комфорт-класс по архитектурным и планировочным решениям, благоустройству дворов и инженерии вплотную приблизился к уровню бизнес-класса. При этом земля в пределах старых границ столицы дорожает, поэтому девелоперы вынуждены делать ставку на рыночные ниши с более высокими ценами», — отметил основатель SIS Development Ярослав Гутнов.

По подсчётам аналитиков, средний бюджет покупки квартиры в новостройке за пять лет вырос на 130% — с 25,8 млн до 59,3 млн рублей. При этом средняя площадь приобретаемого лота увеличилась с 60,6 до 65,4 кв. м.

Быстрее всего рынок преодолевает новые ценовые рубежи. Если рост стоимости квадратного метра с 400 тыс. до 500 тыс. рублей занял почти два года, то отметки в 700 тыс., 800 тыс. и 900 тыс. рублей были достигнуты с интервалом всего в семь-девять месяцев.

Напомним, что средний темп роста цен на новостройки в Иркутске в третьем квартале 2026 года составляет 4,2% в годовом выражении за квадратный метр и 3,5% за квартиру в целом. Средняя цена за квадратный метр: 166 905 рублей.